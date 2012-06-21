Машини отримують все більше навичок, а люди навіть не розуміють, чим завершиться настільки стрімкий розвиток техніки.
Нещодавно співробітники Массачусетського університету показали в мережі відео, на якому чотириногий робот Mini Cheetah «танцює» і робить сальто назад. Вага механізму – дев'ять кілограм. Робот схожий на невелику собаку. Він ефективно бігає в опалому з дерев листі, відмінно тримає удар, стрибає, вибігає на похилі поверхні.
У рамках експерименту Mini Cheetah перевертали догори ногами, але той все одно піднімався. Здавалося б, чим настільки кумедний на вигляд механізм може зашкодити людству? А ось якщо наділити його штучним інтелектом, збільшити в розмірах і навчити самостійно розвиватися, то він здатний принести багато бід.
У наш час ніхто точно не може передбачити куди приведе людство бурхливий розвиток техніки. Недарма в США мільярдери вкладають величезні гроші у вивчення мозку людей. Робиться це для того, щоб на основі отриманих даних створити «вищий розум». Деякі вчені вже зараз прекрасно розуміють, що чотириногі роботи або інші подібні механізми, наділені інтелектом, можуть змінити хід еволюції.
Причому вірогідні два варіанти розвитку подій, хоча насправді їх набагато більше, але найголовніших всього два. У першому випадку роботи з штучним інтелектом стануть чудовими помічниками людей і будуть виконувати рутинні операції, звільняючи господарів від монотонної роботи. У другому – провідним видом на Землі стануть машини, які зроблять рабами все живе на Блакитний планеті. Яким шляхом піде подальший розвиток не знає ніхто.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»