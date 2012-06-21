Чотирнадцятий супутник газового гіганта Нептуна, відкритий в 2013 році за допомогою телескопа Hubble, названий на честь Гіпокампа – давньогрецької міфологічного морського коня з риб'ячим хвостом.
Про це повідомило американське космічне відомство NASA.
За версією американських астрономів, Гіппокамп – уламок Протея, другого за розмірами супутника Нептуна. Він утворився в результаті зіткнення Протея з кометою кілька мільярдів років тому.
Гіпокамп – найменший супутник Нептуна: його діаметр всього 34 кілометри. Супутник знаходиться на відстані 12 тисяч кілометрів від планети, період обертання навколо неї становить близько 23 годин.
ДОВІДКА «УК»
Нептун відкрив німецький астрономом Іоганн Галле в 1846 році, тоді ж виявили його найбільший супутник Тритон. У 1949 році вчені помітили другий супутник – Нереїду. У 1989 році за допомогою американського космічного апарату Voyager 2 світ дізнався про існування ще шести супутників Нептуна, названих Протей, Ларісса, Деспіна, Галатея, Таласса, Наяда. З 2002 по 2003 рік було відкрито п'ять інших супутників – Галімеда, Сао, Лаомедея, Несо і Псамафа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»