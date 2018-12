Нині вчені називають кілька версій загибелі колись могутньої цивілізації шумерів. Перша говорить про свавілля багатіїв, які виступали проти централізації влади і їх активність призвела до вимирання народу. Друга говорить про напад кочівників. Співробітники Оксфордського університету назвали нову причину. На їхню думку, кліматична катастрофа знищила цивілізацію шумерів, які не змогли впоратися з пиловими вітрами і спекою. У результаті природних катаклізмів у Месопотамії настав довгий період посухи.

Фахівці звернули увагу, що приблизно 4 260 тисячі років тому – незадовго до зникнення аккадської імперії – сповільнився ріст сталактитів в печері Голь-і-Зард, розташованої неподалік від міста Демавенд на півночі Ірану. Як відзначають фахівці, це свідчить про настання несподіваної і сильної посухи, яка тривала більше трьох століть. За пару сотень років до цього відбулася ще одна аналогічна, але менш тривала подія. Дослідники припускають, що перша посуха могла послабити стародавню цивілізацію, а друга – послужити причиною її зникнення.

За словами вчених, постраждали від кліматичної катастрофи не тільки шумери, а й жителі Індії та Єгипту

Таким чином, на думку вчених з Великобританії, основною причиною зникнення аккадської імперії слід вважати кліматичну катастрофу. Фахівці відзначають, що вони далеко не перші, хто висловлює подібну версію, проте до цих пір в науковому середовищі точаться суперечки, чи дійсно ключову роль зіграв саме цей фактор. Кліматологи розраховують, що отримані ними дані дозволять відповісти на дане питання максимально точно.

Дослідження було опубліковане в науковому виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»