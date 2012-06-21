Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Делегації з усіх районів Львівщини, а також представники Тернопільської та Івано-Франківської областей взяли участь у скорботних заходах у селі Павлокома (Польща). За інформацією прес-служби Львівської облдержадміністрації, понад півтори тисячі осіб ушанували тут пам’ять невинно убієнних 366 українців.
Учасники скорботних заходів засвітили лампадки пам’яті, поклали живі квіти до Меморіалу трагічно загиблим 3 березня 1945 року українцям. З історії відомо, що напередодні Другої світової війни в Павлокомі проживали 1370 осіб, у тому числі 1190 українців, 170 поляків (з них – 100 колоністів) і десять євреїв. 2-3 березня 1945 року відділ польської Армії крайової під керівництвом поручника Юзефа Бісса (псевдо – «Вацлав») разом з групами навколишніх польських сіл напали на Павлокому. Розстріляли 366 українців разом із парохом о. Володимиром Лемцьом. 13 травня 2006 року на греко-католицькому цвинтарі в центрі цього села урочисто відкрили меморіал 366 українцям – колишнім мешканцям Павлокоми.
Цьогорічного березня тут на заходах пам’яті очільник Львівщини Олег Синютка закликав польську владу та громаду берегти українську пам’ять на території Республіки Польща й впорядкувати українські цвинтарі та інші пам’ятні місця.
«Так вчиняє увесь цивілізований світ. Ми можемо показати приклад – понівечений рукою агентів ФСБ пам’ятник у Гуті-Пеняцькій (Бродівський район) відновила навіть не влада, а громада власними силами», – додав голова Львівської облдержадміністрації. А ще зазначив, що «Українська держава дбає й дбатиме про всіх українців, які опинилися за межами держави. Україна поважає, береже та берегтиме пам’ять свого народу».