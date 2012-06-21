Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Таку назву матиме новий державний заповідник України, про необхідність створення якого повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в ході візиту до міста Шостка Сумської області.
За словами високопосадовця, поліський край подає добрий приклад дбайливого ставлення до пам’яток історії та культури.
Відвідавши знакові місця Шостки, – музей Пантелеймона Куліша, Харлампіївський Гамаліївський монастир, усипальницю гетьмана України Павла Скоропадського, Павло Розенко наголосив, що створення такого заповідника саме на теренах прикордонної області набуває особливого значення.
Під час наради представники влади та громадськості обговорили широке коло питань і в тому числі стосовно долі території Харлампіївського Гамаліївського монастиря з собором та церквою, де нині розташована колонія, які мають бути передані місцевим релігійним громадам для використання як культові споруди.
Вже розпочалася підготовка відповідних документів зі створення державного заповідника «Державотворці Сіверщини».