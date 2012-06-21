Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Питання інформаційної безпеки прикордонних населених пунктів Сумської області залишається одним із актуальних для слобожанського регіону.
Зокрема, мовиться про розбудову малопотужного радіомовлення, що вимагає активізації зусиль як місцевої влади, так і всіх служб, відомств та установ, причетних до вирішення задавненої проблеми.
Як розповіла представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко, нещодавно в облдержадміністрації обговорювали питання виділення додаткових частот для розбудови радіомовлення у FM-діапазоні.
У полі зору обласної влади насамперед населені пункти, що розташовані поблизу українсько-російського кордону і де особливі проблеми із місцевим радіомовленням.
Найближчим часом саме тут буде створений своєрідний інформаційний радіопояс, для чого в області готують пакет необхідних документів. Його передадуть ДП «Український державний центр радіочастот» для прорахування нових каналів мовлення у низці населених пунктів прикордонних Великописарівського, Краснопільського, Путивльського, Глухівського, Ямпільського та Середино-Будського районів.