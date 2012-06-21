Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями на Сумщині справили новосілля четверо представників молодого покоління з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Житло від держави отримали Надія Погребняк із Середино-Будського, Марина Кравченко – Роменського, Діана Савченко – Кролевецького районів та Ольга Петренко з Конотопа.
Як повідомив начальник обласної Служби у справах дітей Юрій Каліновський, для цієї категорії мешканців краю нинішнього року з державного бюджету виділено майже 18 мільйонів гривень субвенції.
Прийнято рішення про придбання 22 квартир для дітей-сиріт та осіб з їх числа і трьох приміщень дитячих будинків сімейного типу для влаштування до сімейних форм виховання дітей-сиріт.
У планах – звести груповий будинок у селі Верхня Сироватка Сумського району, де тамтешня ОТГ виділила земельну ділянку площею 2 тисячі квадратних метрів.
А в Сумах не залишаються поза увагою прийомні сім’ї, завдяки яким діти-сироти знаходять нові родини, тепло і підтримку.
Цими днями представники міської влади відвідали з подарунками прийомну сім’ю Іванющенків, яка відзначає п’яту річницю від дня створення.
Вони подякували берегині Ользі Іванющенко за те, що свого часу вона разом з чоловіком взяли відповідальність за хлопця-сироту, який виростає у сімейному колі.
Загалом зараз у Сумах 15 прийомних сімей.
З нинішнього року тут вирішили вшановувати родини, яким виповнюється 5 і 10 років з часу утворення. Таких ювілярів цьогоріч – 4.
Ще одна незабаром святкуватиме 30-річчя.