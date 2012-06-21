Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область першою в Україні придбала так званий «допомогомобіль» Пенсійного фонду, який днями презентували громаді села Сад Сумського району.
За словами начальника головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області Тетяни Зленко, завдяки цій техніці вдасться значно поліпшити якість обслуговування населення краю.
Зокрема, фахівці Фонду за графіком їздитимуть районами, містами та громадами області і надаватимуть пенсіонерам та місцевому населенню різні послуги: консультуватимуть з питань пенсійного законодавства, прийматимуть документи для призначення і перерахунку пенсій, видаватимуть довідки, реєструватимуть на веб-порталі тощо.
Їх перелік збільшуватиметься з розширенням електронних сервісів ПФУ.