Вступна кампанія вже розпочата. Інформаційно-роз’яснювальна матеріали для потенційних абітурієнтів розміщені на КППВ Луганської та Донецької областей. За сприяння Міністерства освіти і науки України за підтримки USAID розроблено нову продукцію, зокрема, дорожню карту для абітурієнта «Спрощена процедура вступу: 4 кроки». Про це йшлося на брифінгу у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.
Під час брифінгу було анонсовано, що у Сєвєродонецьку з 11 березня почне працювати регіональна «гаряча лінія» з питань освіти для усіх жителів Луганщини, які проживають по обидві сторони лінії розмежування. Офіс розміщуватиметься у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
У 2018 році «гаряча лінія» Фонду «Відкрита політика» прийняла майже на 5 тисяч дзвінків більше ніж торік. А отже, більше абітурієнтів з непідконтрольних територій могли дізнатись про умови вступу до університетів та коледжів на території України.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»