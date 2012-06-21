Часті зустрічі з іноземними делегаціями, які відбуваються на Закарпатті, завжди відкривають простір для нових ініціатив. На початку лютого керівники обласної державної адміністрації і обласної ради, очільники профільних департаментів, а також наукових інституцій зустрічалися з торговим радником Посольства Австрії в Україні Габріеле Газельсбергер, представниками австрійських підприємств і компаній.
Гості поділилися думками, чим цікавий для них край за Карпатами. Насамперед тим, що розташований на кордоні з Євросоюзом і має значний науково-технічний потенціал, великі можливості для розвитку туризму й рекреації. «А ще, — підкреслила Габріеле Газельсбергер, — великі можливості відкриває співпраця в науковій галузі, оскільки в Ужгороді потужний університет».
— Сподіваюся, підсумком вашої роботи в регіоні й нашої зустрічі буде перезавантаження всієї системи економічних контактів, відкриття інноваційних проєктів у галузях економіки знань, зеленої економіки, інфраструктури і туризму, сталого розвитку, співпраці територіальних громад, — зазначив виконувач обов’язків голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко.
— Австрійські регіони і наш край схожі за кліматом і рельєфом. Пріоритет економіки Австрії — туризм, який може стати ключовим і в наших відносинах. Ми зацікавлені в залученні австрійських інвестицій у деревообробну галузь нашої області, — висловився заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Борто.
Про можливості залучення вчених Ужгородського національного університету до розроблення дорожньої карти, що дасть змогу поглибити співпрацю Австрії та Закарпаття, розповів директор Інституту регіонального розвитку УжНУ Володимир Приходько.
Олексій Гетманенко запропонував провести спільний бізнес-форум. На ньому і представники влади, і підприємці обох сторін зможуть обговорити інвестиційні плани і перевести їх у практичну площину.