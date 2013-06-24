Міністерство культури та стратегічних комунікацій спільно з ЦЕДЕМ провели експертне обговорення у форматі круглого столу: «Конвенція Тромсе — виклики та перспективи доступу до публічної інформації в Україні в 2025 році». У заході взяли участь провідні фахівці із забезпечення доступу до публічної інформації.

Директор департаменту інформаційної політики та інформаційної безпеки МКСК Ганна Красноступ представила висновки та рекомендації Access Info Group, викладені у Звіті про оцінку впровадження Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. Вона зазначила, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» значно прогресивніший за положення конвенції. Тому громадськості було запропоновано розглянути не лише питання внесення змін до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й про підготовку рекомендацій щодо уточнення конвенції РЄ.

Учасники обговорення звернули увагу на положення частини другої статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі та у спосіб, визначені Конституцією та законами України. Саме тому визначення публічної інформації, що міститься в Законі України «Про доступ до публічної інформації», містить кваліфікацію «що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством». Це уточнення відповідає Конституції України та допомагає заявникам зрозуміти, до якого органу державної влади вони мають звертатися.

Особливо було підкреслено, що від моменту набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» органи виконавчої влади розглянули понад 1 084 000 запитів. Закон повністю відповідає вимогам конвенції Ради Європи, його успішно застосовують на практиці.

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Євгенія Кравчук зауважила, що під час воєнного стану Україна могла б обмежити доступ до інформації, але цього не зробила.

«Це теж треба відзначити як наше досягнення — досягнення демократичної країни, де навіть в екстраординарних обставинах цінують право громадян на отримання інформації», — зазначила вона.

Директор департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів Роксолана Стадник наголосила, що держава має активно надавати суспільству всю необхідну інформацію про свої рішення та дії, що сприяє прозорості й відкритості, а також забезпечити механізми для отримання зворотного зв’язку від суспільства.

Захід став важливою платформою для обговорення викликів та перспектив доступу до публічної інформації в Україні 2025 року.

Нагадаємо, в Україні 1 грудня 2020 року набула чинності Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (конвенція Тромсе). Це перший міжнародний обов’язковий документ, який закріплює право на доступ до офіційних документів, які створюють органи державної влади, повідомляє МКСК.