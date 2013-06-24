З початку 2024 року бізнес отримав 24 746 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 93,1 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 103,7 тисячі кредитів на суму 360 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 270 пільгових кредитів на 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Від початку війни державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» підтримувала бізнес, який зазнав втрат через збройну російську агресію. Але навесні цього року Уряд модернізував умови програми таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування, розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю.

Відтоді переважна більшість нових кредитів видаються на розвиток переробного виробництва, інвестиційні цілі та підтримку бізнесу, який працює в зоні підвищених воєнних ризиків. Розвиток реального сектору економіки є одним з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні»», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

В межах програми бізнес отримав:

23 млрд грн — на переробку;

22,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

21,8 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

19,6 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (48,2 тис.), «Ощадбанк» (15,8 тис.) та «Укргазбанк» (5,7 тис.).