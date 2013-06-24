Американська фармацевтична компанія Pfizer уклала угоду, згідно з якою, експериментальні таблетки від COVID-19 стануть доступнішими в бідних країнах. У заяві із цього приводу компанія повідомила, що надасть ліцензію патентному пулу лікарських засобів (MPP). Це дозволить виробництво противірусних пігулок іншим фармацевтичним компаніям. Згідно з угодою, Pfizer не отримуватиме відрахувань від цих виробників, що здешевить лікування. У Pfizer заявили, що угоду застосовуватимуть до 95 країн з низьким і середнім рівнем доходів, де живе близько половини населення світу.

Ці противірусні пігулки, які отримали назву Paxlovid, на 89% ефективні на ранніх стадіях хвороби: вони запобігають важкому перебігу і смерті. Як свідчить дослідження, препарат знижує здатність вірусу до розмноження, тож разом з вакцинами може стати ефективним інструментом у боротьбі з пандемією.

«Ми віримо, що пероральні противірусні засоби можуть відігравати життєво важливу роль у зменшенні тяжкості інфекцій COVID-19, зниженні навантаження на наші системи охорони здоров’я та порятунку життів», — заявив головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Компанія Pfizer та інші фармацевтичні гіганти не раз стикалися з гострою критикою. Мовляв, вони отримують величезні прибутки, продаючи вакцини країнам, які можуть собі їх дозволити, й ігноруючи ті, що розвиваються. Це сприяє нерівності розподілу вакцин між багатими та бідними країнами. Тому керівництво Pfizer наголошує, що, підписавши угоду про доступність нового противірусного препарату для небагатих країн, компанія спирається на свою «комплексну стратегію, спрямовану на забезпечення рівного доступу до вакцин і методів лікування COVID-19 для всіх людей, особливо тих, які живуть у найбідніших частинах світу».