У Єврокомісії вирішили призначити спеціального радника президента ЄК з питань України. Цю посаду отримав німецький політик, колишній євродепутат Елмар Брок. Про це «УК» заявили у пресслужбі ЄК. «Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення», — наголошується у повідомленні.
Елмар Брок консультуватиме президента Єврокомісії щодо стратегії та пріоритетів у відносинах з Україною після наших президентських і парламентських виборів. «Завдяки майже 15-річному досвіду роботи на посаді голови Комітету у закордонних справах Європарламенту пан Брок допоможе встановити зв’язки з новою українською владою та визначити її пріоритети щодо відносин з ЄС», — пояснили у прес службі. З-поміж іншого у повідомленні зазначено, що на цій посаді Елмар Брок не отримуватиме заробітної плати.
Уперше Елмара Брока обрали євродепутатом далекого 1980 року. У секторі зовнішньої політики він обіймав посаду заступника голови та голови робочої групи з питань закордонних справ Європейської народної партії, головного доповідача Європарламенту з питань розширення ЄС, речника із зовнішньої політики групи ЄНП й переговірника Європарламенту щодо створення Європейської служби зовнішніх дій.
На посаді голови комітету ЄП у закордонних справах Елмар Брок особисто опікувався українським питанням. Він брав активну участь у просуванні підписання угоди про асоціацію Україна—ЄС, виступав переговірником під час драматичних подій Революції гідності, був активним прихильником жорстких антиросійських санкцій. Він добре знає українські реалії і особисто знайомий з багатьма українськими політиками, з якими відверто спілкується щодо втілення реформ у нашій країні.
Одне слово, в особі Елмара Брока керівництво Єврокомісії отримало справжнього професіонала з українського питання, а Київ — відданого адвоката інтересів України в ЄС.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»