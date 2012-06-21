Дубовий гай висадили біля каплички-пантеону новітніх українських Героїв у селі Лішня, що в Кременецькому районі на Тернопіллі. На стінах цієї релігійної споруди вже три роки встановлюють з кожної області гранітні плити з іменами всіх полеглих у російсько-українській війні. Щороку тут відбувається Всеукраїнська проща «Щоб пам’ятали!» для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій.
В українців здавна символом мужності й стійкості, могутності та пам’яті був дуб. Тому саме його обрали семеро родичів Героїв із Херсонщини. Олександр Сторчеус каже, що його син Руслан дуже любив садити дерева, закінчив біологічний факультет педуніверситету. Але коли 2014 року ворог напав на нашу країну, син пішов воювати. Поліг під Іловайськом. Викарбували ім’я й Руслана Біленка, який загинув у листопаді 2014 року під час обстрілу колони поблизу донецького летовища.
Микола Сонько втратив на війні 23-річного сина Сергія, морського піхотинця. Свого часу пан Микола працював у Сарненському лісовому господарстві, що на Рівненщині, й тепер звернувся до колишніх колег долучитися до доброчинної акції. 137 саджанців червонолистих канадських дубів подарували сарненські лісівники. Така кількість деревець не випадкова, адже саме стільки жителів Херсонщини полягли на сході України. Саджанці приймуться і зашумлять пам’яттю.
«Восени листя цих дубів стає багряним, як кров наших синів і доньок, які віддали життя за рідну землю, — каже Микола Сонько. — І кожну її краплю пролито недарма, а віддано за Україну».
Садити червонолисті дуби родичам полеглих Героїв із Херсонської області допомагали пластуни з міста Кременець і учні загальноосвітньої школи та студенти лісотехнічного коледжу із с. Білокриниця.
Парафію Православної церкви України в Лішні очолює отець Андрій Любунь, капелан, волонтер, який каже, що традицію садити дерева на честь полеглих українських воїнів заклали торік. Саме у травні 2018 року біля каплиці-пантеону з’явилася Алея пам’яті з дубів і лип. Навесні дерева мають посадити в пам’ять про загиблих із Дніпропетровської та Житомирської областей.