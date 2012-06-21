Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині стартував другий етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», який зібрав креативних педагогів-позашкільників краю у номінації «Керівник гуртка-2019».
Вітаючи учасників творчого змагання, директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова наголосила на важливості позашкільної освіти, яка є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу.
Приємно, що Сумщина має яскраве гроно освітян-позашкільників, які працюють творчо, креативно, мають цікаві знахідки. Тож конкурс «Джерело творчості» – дійовий механізм підвищення майстерності.
У підсумку – область має всі передумови, аби її представники успішно виступили і на всеукраїнському рівні.