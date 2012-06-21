Нагорода «Вибір мандрівника» від сервісу TripAdvisor, за повідомленням Daily Mail, дісталася бразильському пляжу Baia do Sancho на острові Фернандо-де-Норонья, він став найкращим у світі. Райський пляж відрізняється надзвичайно чистою водою і прекрасним пейзажем на затоку, що відкривається з скелястих берегів.
На другому місці – один із найвідоміших пляжів Куби, Varadero. Пляж усіяний готелями, побудованими в 1920-х роках американськими знаменитостями і гангстерами, в тому числі Аль Капоне. Туристів чекає незаймана краса і спокій Карибського моря.
На третьому місці – пляж Eagle Beach, Аруба. Він знаменитий своїми химерно вигнутими деревами діві-діві, які є символом острова.
У десятку кращих також увійшли пляжі La Concha Beach в Іспанії, Grace Bay Beach на острові Провіденсьялес, Clearwater Beach у Флориді, США, Spiaggia dei Conigli в Італії, Seven Mile Beach на Кайманових островах, Playa Norte в Мексиці і Seven Mile Beach на Ямайці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»