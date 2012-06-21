Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Державні кадастрові реєстратори Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від початку 2019 року зареєстрували 3358 земельних ділянок у Державному земельному кадастрі (ДЗК). Заяви на реєстрацію сформували інженери-землевпорядники за допомогою онлайн-сервісу.
Усього з часу запровадження електронного сервісу e.land.gov.ua в грудні 2017 року структурні підрозділи Держгеокадастру в Черкаській області зареєстрували 26237 земельних ділянок у ДЗК. Найбільше — в Черкаському районі й м. Черкасах (4879) та Уманському районі й м. Умані (3244).
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
Серед переваг цифрових адміністративних послуг — відсутність контакту з чиновником, онлайн-моніторинг 24/7, чіткі строки відпрацювання (10 днів), відсутність повторних відмов.