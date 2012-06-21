З метою вивчення досвіду щодо створення молочних кооперативів, фермери Білокуракинського району нині перебувають у Бродівському районі Львівської області.
Як повідомляє Білокуракинська ОТГ, до складу делегації увійшли, зокрема, директор кооперативу Любов Ляшко, староста с. Шапарівка Володимир Лавренко, а також місцеві жителі. Вже у перший день делегацію зі сходу зустріла староста Заболотцівської громади Марія Дискант, та розповіла, з чого починалося створення місцевого молочного кооперативу які проблемні питання виникали на його шляху.
На Луганщині сподіваються, що такий візит сприятиме активізації кооперативного руху.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»