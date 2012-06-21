Розробка меблевого гіганта IKEA покликана зберігати здорову атмосферу в домі шляхом руйнування структури пилу і вбиваючи неприємні запахи.
IKEA збирається запустити виробництво фіранок, тканина для яких виготовлена з мінеральних компонентів. Цей матеріал розщеплюватиме пилюку та нейтралізуватиме неприємні запахи. Чудо-фіранки назвали Gunrid.
Поверхня фіранок оброблена фотокаталітичним мінералом, який руйнує структуру забруднювачів під час проникнення світла крізь нього, й таким чином очищатиме повітря в будинках власників штор.
Технологія працює як фотосинтез – природний процес, який рослини і деякі інші організми використовують для перетворення вуглекислого газу і води в їжу з використанням світла.
Gunrid надійде в продаж наступного року. Її головне завдання – зменшення проблеми забруднення повітря, яке стає все більш актуальним зі збільшенням кількості жителів міст, де екологічне середовище бажає бути кращим.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»