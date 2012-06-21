Французький бренд Peugeot представила свій новий хетчбек Peugeot 208 через місяць після презентації Renault Clio. Публічний дебют новинки відбудеться в рамках Женевського автосалону в березні 2019 року.
В основу нового Peugeot 208 лягла абсолютно нова архітектура. Цікаво, що новий хетчбек стане одним із найпривабливіших автомобілів в сегменті B. Новий «Пежо» володіє не просто красивими формами – завдяки глобальному рестайлінгу нова французька модель зазнала значних змін.
Згідно з безліччю шпигунських фото, новий Peugeot 208 обзаведеться зовнішнім виглядом від стильного Фастбек Peugeot 508, завдяки чому модель не буде виглядати нудною. Високотехнологічні рішення, які впровадять в Peugeot 208, додадуть хетчбеку сучасності.
Підкапотний простір нового Peugeot 208 займає бензиновий турбодвигун об'ємом 1,2 літра з потужністю у 75 кінських сил. Крім нього передбачається 1,5-літровий 100-сильний дизель. Обидва двигуни приводяться в дію 6-швидкісний МКПП і 8-позиційної АКПП. Також не виключається і вихід повністю електричної версії Peugeot 208e.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»