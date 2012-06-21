Оператор газотранспортної системи державна компанія «Укртрансгаз» цієї суботи припинила закачувати природний газ до підземних сховищ (ПСГ) і перейшла в режим роботи, який передбачає відбір блакитного палива для потреб опалювального сезону 2019—2020 років. Саме 2 листопада сховища перейшли від нетто-закачування до нетто-відбору. Того дня було відібрано 19,4 мільйона кубометрів газу.
Запаси в підземних сховищах становили 21,76 мільярда кубометрів, тоді як до початку опалювального сезону 2018—2019 років Україна накопичила в ПСГ 17,2 мільярда кубів блакитного палива. Цьогорічні запаси стали рекордними для країни за останні 10 років. Хоч для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2019—2020 років країні необхідно було накопичити в ПСГ не менш як 20 мільярдів кубометрів. УНІАН нагадує, що 12 таких сховищ, які входять до системи газопостачання України й транзиту її територією, мають загальний об’єм близько 31 мільярда кубів.