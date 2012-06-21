Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що самоізоляція є ефективною, але недостатньою мірою у боротьбі з пандемією коронавірусу. Глава ВООЗ впевнений, що самоізоляція і обмеження на пересування допоможуть виграти час, але зупинити поширення вірусу тільки цими заходами не вдасться.
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Заява Гебреісуса з'явилося на офіційному сайті ВООЗ. У публікації сказано, що ізоляція і обмеження на пересування допоможуть виграти час, який можна буде використовувати для створення «вікна можливостей».
«У нас є кілька способів забезпечити прорив у боротьбі з пандемією коронавірусу. Головні з них - це підготовка системи охорони здоров'я і лікарів до великої кількості пацієнтів з COVID-19, а також робота з виявлення інфікованих, що передбачає більш інтенсивне тестування», - заявив Тедрос Гебреісус.
Глава ВООЗ додав, що всім країнам світу потрібно створити максимальну кількість лікарняних місць для прийому заражених, а також ретельно стежити за контактами людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. У ситуації, що склалася на боротьбу з пандемією повинні бути кинуті всі наявні ресурси. «Якщо ми будемо застосовувати ефективні рішення, то зможемо не тільки зупинити поширення хвороби, а й захиститися від повторних спалахів», - зазначив Гебреісус.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»