Китайський преміальний гаджет повинен порадувати кожного користувача. Офіційні представники китайської корпорації Vivo днями в прямому ефірі презентували свою нову гордість – гнучкий смартфон Vivo iQOO. І якщо раніше про параметри мобільного пристрою ходили лише чутки і припущення, то тепер точно стало зрозуміло, що гаджет отримав унікальну потрійну камеру.
Це можна побачити в лівому верхньому кутку пристрою. Також експерти повідомили, що фірма-виробник зробила смартфон з глянсовою синьою обробкою. Варто зазначити, що більш докладна інформація про інноваційний гаджет від китайської компанії поки залишається таємницею. Виробник також нагадує, що вже 20 лютого на ринках з'явиться новий смартфон Vivo V15 Pro.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»