Через борги за електрику ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» знеструмило п’ять об’єктів Луганської філії концерну РРТ, які транслюють українські радіо- і телеканали на Луганщині. Але вже за добу досягнуто домовленості про реструктуризацію боргу, і вдалося підключити до електропостачання передавачі в Лисичанську, Біловодську, Зоринівці, Марківці та Кремінній.
«Перемовини були непростими, однак порозуміння знайдено. На Луганщині тривають бойові дії, тож жителям області, особливо у прифронтових районах, необхідні правдиві новини на українських телебаченні та радіо. У цій ситуації ми не залишимо жителів області без українськомовного телебачення і радіо. Це наша послідовна позиція», — заявив в.о. голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»