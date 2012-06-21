Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
30-річчя з дня виведення радянських військ із Афганістану учасники тієї війни, бійці, що повернулися з АТО, ветерани військових операцій за межами країни, волонтери відзначили сходженням на Говерлу.
Похід відбувся з ініціативи члена правління всеукраїнської Асоціації ветеранів Афганістану та АТО, представника Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Івана Балашова. Разом із учасником бойових дій у Афганістані Миколою Дидяком він зустрівся в Ужгородській міській раді з заступником голови Олександром Білаком. Розповіли про деталі сходження, яке в зимову пору особливо складне, й подякувати міській владі за сприяння в організації поїздки на засніжене високогір’я Рахівщини.
У сходженні на найвищу точку України в супроводі двох рятувальників брали участь майже два десятки осіб. Серед них воїни-афганці та учасники бойових дій, волонтери з Харкова, Києва, Рівного, Луцька. Здолавши вершину, заспівали Гімн України, розгорнули Державний прапор. Пролунали залпи, військовий капелан провів спільну молитву.
Учасники сходження подарували Ужгородській міській раді музичний диск «Обпалені війною, озброєні піснею», який був записаний до 30-річчя виведення радянських військ із Афганістану.
Зимові сходження на висоту понад 2 тисячі метрів таять у собі чималу небезпеку і витримати їх можуть лише сильні і підготовлені. Здолавши цю височінь, учасники говерляни довели собі й іншим: є ще порох у порохівницях.