Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Сміле Роменського району на Сумщині грабіжника-гастролера із райцентру затримав спостережливий 53-річний сусід і передав його правоохоронцям, як мовиться, із рук у руки.
А події розгорталися наступним чином.
Вдень чоловік вирішив провідати свого сусіда. Прийшовши до будинку, помітив, що вхідний замок пошкоджений.
Увійшовши до приміщення, побачив безлад: розкидані речі, перекинуті стільці…
А в одній із кімнат господарював… незнайомий молодик.
Не чекаючи такого повороту подій, останній хотів був вислизнути на подвір’я, але не вдалося: сусід згріб грабіжника в оберемок, виволік на вулицю і повідомив до поліції.
Правоохоронці, які швидко прибули на виклик, встановили, що обчистити будинок мав намір житель райцентру, який приїхав до Смілого на власному автомобілі. Упевнившись, що вдома нікого немає, вирішив поживитися.
Але не вдалося.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, слідчі кваліфікували подію за частиною ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло чи інше приміщення громадян).
Покаранням за скоєне може стати позбавлення волі на строк до шести років.
Поліцейські перевіряють затриманого до скоєння аналогічних злочинів в районі, а спостережливому пенсіонеру подякували за небайдужість і громадянську позицію.