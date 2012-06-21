Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Мереф’янська та Старовірівська ОТГ Харківської області під час роботи конференції «Початок нового партнерства: перші результати» підписали меморандуми з компаніями NIRAS Sweden AB та SKL International про початок роботи щодо створення або модернізації ЦНАПів.
«Громади отримають комплексну підтримку від програми: експерти допоможуть громадам як інституційно, так і фізично – технікою, програмним забезпеченням, меблями, дизайн-планами. Крім того, майбутні співробітники ЦНАПів пройдуть навчання за програмами, спеціально розробленими шведськими та українськими експертами для фахівців, які надають послуги громадянам», – повідомила директор департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської облдержадміністрації Надія Кривицька.
За її інформацією, в рамках Ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ», що також впроваджується за дорученням Програми «U-LEAD з Європою» проектом GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Золочівська, Мереф’янська та Нововодолазька ОТГ отримали комплекти обладнання енергоменеджерів. Кожен комплект складається з фахових інструментів для вимірювання технічних параметрів енергоефективності та є необхідним для роботи енергоменеджера.
Громади вже пройшли низку тренінгів та практичних навчань з муніципального енергоменеджменту і розпочали його впровадження. Очікується, що впровадження заходів з енергоменеджменту забезпечить економію енергоспоживання на рівні мінімум 5% сукупних витрат на енергетичні ресурси.