НАСА оприлюднило приголомшливе зображення Сатурна і його кільцевої системи, отримане космічним телескопом Хаббл.
Хаббл використав для спостереження Сатурна і його кілець 4 липня 2020 року, коли газовий гігант знаходився приблизно в 1,35 млрд. км (839 млн. миль) від Землі.
Хаббл виявив кілька невеликих атмосферних штормів. Це тимчасові особливості, які з'являються і зникають при кожному щорічному спостереженні Хаббла. Смуга в північній півкулі залишається яскраво вираженою. Це видно зі спостережень Хаббла 2019 року, кількома смуг, міняють колір з року в рік. Атмосфера кільцевої планети в основному складається з водню і гелію зі слідами аміаку, метану, водяної пари і вуглеводнів, які надають їй жовтувато-коричневий колір.
Хаббл також сфотографував легкий червонуватий туман над північною півкулею газового гіганта. Це може бути пов'язано з нагріванням від підвищеного сонячного світла, який може або змінити атмосферну циркуляцію, або, можливо, видалити лід з аерозолів в атмосфері. Інша теорія полягає в тому, що збільшення сонячного світла в літні місяці змінює кількість виробленого фотохімічного туману. «Дивно, що навіть через кілька років ми спостерігаємо сезонні зміни на Сатурні, – говорить провідний дослідник Емі Саймон з Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА в Грінбелті, штат Меріленд. І навпаки, тільки що видимий південний полюс має синій відтінок, що відображає зміни в зимовій півкулі Сатурна.
Кільця Сатурна – це шматочки льоду розміром від крихітних зерен до гігантських валунів. Як і коли утворилися кільця, залишається однією з найбільших загадок нашої сонячної системи. Вчені вважають що кільцям стільки ж років, скільки планеті, понад 4 мільярди років. Але оскільки кільця такі яскраві, то інша конкуруюча теорія полягає в тому, що вони могли утворитися в епоху динозаврів. Багато астрономів згодні з тим, що не існує задовільною теорії, що пояснює, як кільця могли утворитися протягом останніх кількох сотень мільйонів років.
Вимірювання космічного корабля НАСА« Кассіні крихітних зернах, що потрапляють в атмосферу Сатурна, дозволяють припустити, що кільця планети проіснують тільки ще 300 мільйонів років, а потім зникнуть.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»