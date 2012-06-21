Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На підприємстві Олексіївської виправної колонії №25 кипить робота з виконання замовлення від Міністерства оборони України.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.
21 лютого на підприємстві колонії відновлено виробництво «малопомітної перешкоди типу МЗП». Цей виріб виготовляється для використання у Збройних силах. Малопомітна перешкода (путанка) є серйозною перешкодою для колісної та гусеничної техніки. Дротові кільця намотуються на колеса або гусениці і стопорять прокрутки коліс. Дріт дуже тонкий, тому така перепона непомітна, вона відноситься до інженерних загороджень стримуючого типу, і є об’ємним загородженням з кілець з високовуглецевого дроту.
Відкриття ділянки збірки МЗП дозволило працевлаштувати 40 засуджених. Загальний обсяг замовлення – 700 комплектів на 378 тисяч гривень. На разі вже виготовлено 100 комплектів продукції.
«Персонал установи та засуджені, які працюють над замовленням, сприймають його виконання як особистий внесок у підвищення обороноздатності країни», – зазначив начальник колонії полковник внутрішньої служби Едуард Риженко.