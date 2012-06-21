Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За рішенням Харківського апеляційного суду, який визнав недійсними документи про оренду і суборенду 47 гектарів ріллі, землю вартістю 780 тисяч гривень повернуть у власність держави.
Про це повідомляє SQ.
Як розповів начальник відділу прокуратури області Олексій Лесенко, мова йде про ділянку на території Дергачівської міської ради. Ці землі в 2014 році наказом ГУ Держземагентства в області отримала в оренду місцева мешканка. Ділянку жінка орендувала на 49 років для створення фермерського господарства. Але документи склали з порушеннями – зокрема, орендар не вказала розміри ділянки з урахуванням перспектив діяльності господарства та кількість членів фермерського господарства. Пізніше з'ясувалося, що жінка так і не створила фермерське господарство, а землю передала в суборенду одному господарському товариству. Таким чином, суборендар отримав землю в обхід процедури торгів.
З урахуванням виявлених порушень прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення земель з незаконної оренди. Дергачівський районний суд позов не задовольнив. Однак апеляційна інстанція задовольнила позовні вимоги прокуратури в повному обсязі.
Постанова суду вступила в силу.