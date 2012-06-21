Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На Південному вокзалі в Харкові з фасаду з двох меморіальних дошок зняли барельєфи із зображеннями серпів і молотів. Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію громадської організації «Світанок».
За словами активістів про демонтаж їм вдалося домовитися з керівництвом вокзалу.
«На одній з дошок залишилося нагадування про те, що Південна залізниця нагороджена орденом Леніна. Найближчим часом ми будемо вимагати від «Укрзалізниці» провести повний демонтаж цієї дошки», – заявили в «Світанку».