Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківські правоохоронці знешкодили канал постачання боєприпасів із зони проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє SQ з посиланням на інформацію Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили, що представник кримінального середовища при сприянні співучасника отримував із зони ООС боєприпаси для продажу. 27-річний чоловік був посередником і зв’язувався з потенційними замовниками через месенджер.
Розраховувалися за допомогою електронних платіжних систем.
Поліцейські задокументували факт збуту двох гранат РГД-5. Під час подальших слідчих дій у зловмисника вилучили один пістолет ТТ.
Припинили постачання вогнепальної зброї та засобів ураження співробітники Липецького відділу поліції спільно зі Службою безпеки України в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Кримінальне провадження ведеться за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.