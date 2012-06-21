Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Владислава і Марина Алексєєви стали переможницями етапу Світової серії.
Українські спортсменки, повідомляє «Справжня варта», здобули перше місце у довільній програмі дуетів. Тоді вони змогли випередити титулованих суперниць з Японії та Іспанії, отримавши за свій виступ 91.6333 бали та здобули перше місце.
До цього інші харківські спортсменки здобули дві золоті нагороди на етапі Світової серії FINA у Франції. Анастасія Савчук і Марта Федіна перемогли у технічному дуеті, а українська команда посіла перше місце у технічній програмі серед груп. Також Марта Федіна посіла друге місце у довільній програмі в соло.