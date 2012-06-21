Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вчені Харківського авіаційного інституту отримали 1 мільйон євро під проект щодо зменшення шкідливих викидів авіаційних двигунів. Про це та інші проекти Рамкової програми Європейського Союзу HORIZON 2020 повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Харківської облдержадміністрації.
Як розповів заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев, HORIZON 2020 року – це програма ЄС з досліджень та інновацій, яка триває з 2014 до 2020 року.
«У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми, що надало українським учасникам рівноправний статус з їх європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту програми», – сказав заступник керівника області.
За інформацією директора департаменту з підвищення конкурентоспроможності ХОДА Надії Кривицької, в рамках програми ЄС в Харківській області до реалізації проектів залучено Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, Харківський національний університет ім. Каразіна та Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.
Одним і з наймасштабніших щодо фінансуванню став проект вчених ХАІ DENOX. Він реалізується в рамках Ініціативи HORIZON 2020 «CleanSky 2».
Це найбільша європейська науково-дослідницька програма в галузі авіації, в якій беруть участь близько 500 промислових і науково-дослідних організацій з 27 країн світу. Програма сприяє розвитку інновацій і технологій, що дозволяють знизити рівень шкідливих викидів і шуму в цивільній авіації.
У найближчі 4 роки вчені ХАІ повинні втілити технологію для радикального зменшення викидів оксидів азоту в авіаційних газотурбінних двигунах. Українські дослідники – єдині виконавці науково-технічних робіт в проекті.
«Викиди оксидів азоту негативно впливають на здоров’я людини і стан навколишнього середовища. Тому Європейська рада з авіаційних досліджень пропонує до 2050 року знизити такі викиди з авіаційних двигунів на 90%. Наша команда почала дослідження в цій царині майже 20 років тому. За цей час ми розробили технологічні рішення, які можуть радикально знизити викиди оксидів азоту в авіаційних газотурбінних двигунах. Але поки це перевірено лише теоретичними розрахунками. Для успішного впровадження винайдених методів не вистачає експериментальних перевірок. Тепер вони будуть реалізовані в проекті», – розповів науковий керівник проекту Дмитро Долматов.