Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Костянтинівська сільська ОТГ, що на Херсонщині, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад придбала спецтехніку майже на два мільйони гривень. Зокрема, закуплені трактор, причеп, екскаватор-погрузчик, косарка ротаційна навісна, агрегат для перевезення води, снігоочисник та відвал.
Крім того, здійснено капітальний ремонт зовнішнього водопроводу у с. Костянтинівка вартістю у 299 тисяч гривень. А Любиміською ОТГ придбано шкільні автобуси на понад 3,5 мільйони гривень та транспортні засоби спеціального призначення з комплектуючими виробами до них, вартість яких складає 239,8 тисяч гривень. За інформацією управління регіональної політики всі ОТГ області готові до відкриття об’єктів, які реалізовувалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018-му році.