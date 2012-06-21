Торік житель Черкас Тимофій Назаренко під час будівельних робіт на власному подвір’ї знайшов невелику коробку зі старовинними книжками, загорнутими у шматок повсті. Знахідку передали до обласного краєзнавчого музею. Як встановили місцеві науковці, церковні стародруки виготовлено, ймовірно, в XVII — на початку XVIII століття. Це копії ще давніших видань. На одній із книг виявили сліди колишньої реставрації, проведеної приблизно в часи наполеонівських воєн. На думку працівників музею, одну з рукописних книг переписано 1646 року в Новгороді-Сіверському. Однак усе це тільки припущення, а точніші дослідження мали б провести фахівці. Таких у Черкасах немає. Дослідити походження книг, час і місце їх створення, авторство, як розповіла директорка обласного краєзнавчого музею Ірина Собко, могли б у столичному Державному музеї книги та друкарства України. Там навіть погодилися це зробити, однак на комерційній основі. Проте такий підхід не влаштовує музейників із Черкас. Нині разом з департаментом культури та зв’язків із громадськістю облдержадміністрації вони пробують знайти інші шляхи розв’язання проблеми.