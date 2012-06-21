Компанія Huawei на виставці WMC-2019 в Каталонії показала складаний смартфон з найшвидкісним інтернетом в світі за 2600 доларів. Презентована модель відрізняється не тільки підтримкою 5G-мереж, але і незвичайним дизайном. У складеному стані новинка від Huawei має два дисплеї, а в розкладеному один, але великий. Його розмір становить 7,2 дюйми.
Навіть Samsung Fold не в змозі змагатися за цим показником зі смартфоном китайського виробника. Експерти назвали пристрій Huawei апаратом з майбутнього. Обговорення технічних можливостей апаратів йшло на тлі суперечок про дозвіл купувати в США смартфони з Піднебесної.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»