Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницькі школярі зможуть реалізовувати свої ідеї коштом міського бюджету. Наразі розробляються умови та правила нововведення.
Упродовж кількох років у Вінниці проводиться конкурс «Бюджет громадських ініціатив», завдяки якому кожний городян може запропонувати свою ідею на конкурс і, у разі перемоги, реалізувати її коштом міського бюджету. Це стосується осіб віком від 16 років. Тобто учні шкіл практично виключені з переліку осіб, які мають право подати проект чи підтримати такий своїм голосом. Однак у розвинутих державах світу школи, шкільні округи і коледжі проводять заходи партиципаторного (громадського) бюджету. Тому Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтримав ідею організувати аналогічний конкурс та передбачити на це кошти в міському бюджеті.
Громадська організацієя «Крок назустріч» в рамках проекту «Громадський бюджет у школі» провела опитування учнів щодо підтримки ідеї. Результат позитивний. Днями відбулася робоча зустріч за участі представників відповідних департаментів міської ради, громадських організацій та школярів щодо впровадження конкурсу проектів на умовах партиципаторного бюджету. Планується, що перші проекти учні зможуть подати на конкурс цього року.
Впровадження принципів партиципаторного бюджету в школах має на меті надати змогу учням самостійно подавати креативні ідеї (проекти), спрямовані на покращення шкільного життя. Вони зможуть рекламувати свої ідеї, агітувати за них, залучатись підтримкою, здобувати голоси задля перемоги та реалізації. До проведення конкурсу також зможуть долучатися батьки, вчителі, адміністрації шкіл та інші зацікавлені особи. Це розвиватиме лідерські якості в учнів, підвищить вплив учнів та їхніх батьків на шкільне середовище. А також залучатиме школу до значимих демократичних перетворень в державі.