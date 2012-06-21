Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавщина лідирує серед областей за кількістю впроваджених інвестиційних проектів у агропромисловому комплексі. Їх там впровадили 103 на 2,4 мільярда гривень. Минуго року відповідно 65 на 2 мільярди. 47 проектів, вартістю 1,8 мільярда гривень, реалізовано в рослинництві.
За словами директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергія Фролова, завдяки інвестпроектам в області збільшують кількість робочих місць. За останній час їх створили майже п’ятсот.
Значних успіхів область досягла і щодо розвитку органічного землеробства. Сертифікати виробників органічної продукції вже мають 23 суб’єкти господарювання.
Крім того, Полтавщина першою в Україні почала застосовувати аграрні розписки. За час дії проекту в області оформили 93 такі документи на суму понад 1,3 мільярда гривень. З початку цього року вже зареєстрували сім розписок, на суму 64,6 мільйона гривень.
В області 2292 фермерських господарства. 337 минулого року отримали з держбюджету 22 мільйони гривень. Також представники фермерських господарств мають змогу долучатися до обласної програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини. За пріоритетними напрямками програма діє до 2020 року. У 2018 році нею вже скористалися 10 фермерських господарств.