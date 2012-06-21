Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нацбанк України визначив спеціальні положення про фінансовий моніторинг, який повинні проводити небанківські фінансові установи щодо своїх клієнтів. Цей документ було розроблено згідно із новим законом про фінмоніторинг, який введено в дію 28 квітня 2020 року і він вже діє стосовно банківських фінустанов.
Як повідомляють керівники Нацбанку України, в цьому положенні враховано всю специфіку роботи небанківських фінустанов, тому по відношенню до їхніх клієнтів мають діяти методи віддаленої ідентифікації та верифікації та спрощені заходи належної перевірки. Тому установи повинні оцінювати ризик не кожного потенційного чи чинного клієнта, а на груповій основі.
Також небанківські фінустанови не погоджують із Нацбанком України кандидатуру відповідальної особи за фінмоніторинг.
Ще однією особливістю є те, що ідентифікація клієнта можлива у дистанційному порядку.
Для укладання договору про надання позики чи страхування життя (чи іншого виду страхування) клієнт може не приходити до відділку і йому не потрібна зустріч із менеджером відповідних установ.
Згідно із новими положеннями, які орієнтуються на закон про фінмоніторинг, визначено й нові заходи впливу на небанківські фінансові установи, якщо вони вчинили певні порушення. Так, по-перше, такі установи отримують письмове попередження. По-друге, Нацбанк укладає із відповідною установою письмову угоду, згідно із якою остання повинна сплатити певну суму грошей та усунути або не допустити такі порушення.
Такі нові положення Нацбанку України набирають чинності з 30 липня 2020 року.