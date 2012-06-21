Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Для успішного розвитку об’єднаних територіальних громад вкрай необхідні кваліфіковані кадри. Тим часом, як повідомили в Черкаському обласному центрі зайнятості, нині в багатьох ОТГ відчувається потреба в бухгалтерах, працівниках медичної галузі, фахівцях соціальної сфери та надання побутових послуг, спеціалістах державної служби, інспекторах поліції. Також затребувані робітничі професії.
Так, минулого року роботодавці новоутворених ОТГ заявляли про потребу в токарях, водіях, слюсарях, машиністах насосних установок, складальниках, монтажниках, слюсарях-сантехніках, мулярах та продавцях.
Посилюючи співпрацю з ОТГ, обласна служба зайнятості в 54 територіальних громадах та в населених пунктах, що до них входять, створила місця для прийому та надання послуг у працевлаштуванні. Протягом минулого року на територіях громад її працівники провели 1,2 тисячі заходів, майже 5 тисяч мешканців цих громад одержали більше 9 тисяч послуг. У результаті роботи на виїзді 751 особа працевлаштована, 121 особа взяла участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.
Серед мешканців ОТГ, які перебували на обліку у службі зайнятості, 5,5 тисячі осіб за останній рік працевлаштовані, близько тисячі пройшли професійне навчання (стажування), шістьом надали одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності.