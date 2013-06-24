Канадські партнери приєднаються до вирішення логістичних проблем для розширення пропускної спроможності української залізниці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідної домовленості досягнуто в рамках перемовин Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, Міністра транспорту Канади Омара Альхабри, представників двох міністерств, а також керівників Укрзалізниці та Залізничної асоціації Канади (Railway Association of Canada).

«З початку повномасштабного вторгнення росії пошкоджено або втрачено контроль на 6 тисячах кілометрів колій залізниці, зруйновано півсотні мостів, перестали функціонувати десятки вокзалів та станцій.

Разом з канадськими партнерами домовились про створення спільної робочої групи, де разом визначимо пріоритетні проекти співпраці. Розраховуємо, що уже найближчим часом вийдемо на конкретні проекти та розпочнемо їх втілення в життя.

Вдячний моєму колезі Омару Альхабрі за ініціативу створення такої групи та підтримку України від перших днів вторгнення. Впевнений, що досвід канадських залізничників дозволить не тільки відновити інфраструктуру, але й суттєво її вдосконалити», — прокоментував Міністр інфраструктури України.

Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) і Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку Укрзалізниці в питаннях управління залізницею, розвитку логістичних можливостей та відбудови інфраструктури.

Також Олександр Кубраков запросив канадських партнерів до участі в реалізації ключових інфраструктурних проектів в сферах дорожнього господарства, розвитку водного транспорту та портової галузі.