У мережу потрапили знімки нового KIA K3, призначеного для китайського ринку, головним оновленням якого стане не просто новий дизайн, а й надекономічний силовий агрегат.
Гібридна силова установка від Hyundai Ioniq – це бензиновий двигун об'ємом в 1,6 л, електродвигун і комплект батарей, що дозволить видавати до 160 кінських сил. Одного електричного заряду повинно вистачити на 50 кілометрів шляху. Повідомляється, що новинка буде витрачати всього 3,4 л пального на 100 км.
Зовнішні поновлення KIA K3 поки складно оцінити через камуфляжне маскування, але експерти стверджують що вони незначні і в основному торкнулися лише малюнка задньої оптики.
У США цю модель називають KIA Forte, а власне в Китаї і Південній Кореї - це KIA K3.
Виробництво оновленої моделі вже запущено, і KIA K3 буде доставлена в дилерські центри вже в червні 2019 року. Вартість новинки поки невідома.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»