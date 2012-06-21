32-річний англійський актор Кіт Харінгтон під час виступу в шоу The Late Show, де ведучим був Стівен Колберт, повідомив, що він був останнім актором, який прочитав сценарій восьмого й останнього сезону популярного серіалу на HBO «Гри престолів». Кіт сказав, що він був «дуже шокований і здивований, як розгортаються подальші події», і сказав 54-річному Стівену Колберту, що насправді розплакався, дізнавшись про фінал.
Ведучий відразу ж зробив висновки з реакції Харінгтона, що глядачів все-таки чекає щасливий кінець. Сам актор промовчав, адже згідно з контрактом він не може розголошувати деталі сценарію до виходу картини в прокат.
Прем'єра серіалу відбудеться 14 квітня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»