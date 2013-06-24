Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку рекомендував до розгляду парламентом проект Закону про основні засади державного нагляду (контролю). Урядовий законопроект системно змінює підходи до держнагляду, запроваджуючи нові принципи взаємодії держави та бізнесу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ключова ідея – переорієнтувати систему нагляду з карально-репресивної, якою вона є по суті сьогодні, на превентивну і ризик-орієнтовану. Держава має стати сервісом для громадян та бізнесу. І саме такі підходи закладено у законопроекті», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Проект закону №5837 суттєво змінює чинну систему державного контролю, пропонує низку сервісних рішень для бізнесу, скасовує неефективні та обтяжливі норми державного контролю та посилює контроль громадськості в даній сфері.

Зокрема, в разі ухвалення законопроекту буде запроваджено:

добровільне страхування цивільної відповідальності діяльності підприємців. Для підприємств із середнім та незначним ступенем ризику, які мають таке страхування кількість планових перевірок зменшиться. Так, передбачено, що період між перевірками збільшиться для середнього ступеня ризику – з 3 до 4,5 років, для незначного – з 5 до 7,5 років.

добровільний аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Бізнес матиме змогу залучити фахівців органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої незалежної організації, які допоможуть виявити, попередити чи усунути порушення до початку планової перевірки. При цьому санкції навіть при виявлених під час такого аудиту порушеннях до бізнесу не застосовуватимуться.

відповідальність керівника органу контролю за недодержання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю.

Також буде розширений та вдосконалений функціонал Інспекційного порталу. Зокрема, заходи контролю та обмін документами можна буде здійснювати в електронній формі, запроваджується е-кабінет для підприємців з можливістю подання скарг та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо.

Передбачається, що разом із законопроектом №5837 Верховна Рада розгляне та затвердить урядовий Проект Закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) (№5838). Цим проектом пропонується посилити відповідальність посадових осіб органів держнагляду за порушення вимог законодавства в сфері державного нагляду. Зокрема, передбачається суттєве збільшення суми адміністративних штрафів за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду чи контролю.