Представники флагманської компанії Samsung представили свій новий патент, який здивував навіть найпримхливіших користувачів. Офіційні представники корпорації поінформували, що незабаром на технологічному ринку з'явиться новий смартфон з сенсорним чохлом і незвичайним дизайном.
Як можна побачити модернізований гаджет матиме не тільки скляний корпус, але і численні кнопки з чотирьох сторін нового гаджета.
Більш докладну характеристику гаджета розробники поки тримають у найсуворішій таємниці. Однак за словами представників Samsung, їх новий гаджет зможе не тільки стати гідним конкурентом гаджетам корпорації Apple, але і лідером на світовому ринку.
Наразі про дату виходу і приблизну ціну смартфона поки не відомо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»