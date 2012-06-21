Шведський концерн Volvo представив свій перший повністю електричний автомобіль під брендом Polestar, що з'явився в 2017 році. Новинка – Polestar 2 – буде гідним конкурентом «народному» електрокару Tesla Model 3: новинка здатна проїхати близько 443 кілометри на одній зарядці, а її акумулятор на 78 кВт/год займає все днище.
Потужність повнопривідного седана – 408 кінських сил, розподілених на два електродвигуни. До 100 км/год Polestar 2 розганяється менш ніж за 5 секунд. У продаж новинка надійде до 2020 року. Базова модель обійдеться в 39 900 євро, максимальна комплектація – 59 900 євро.
Для порівняння, Model 3 початкового рівня, із запасом батареї якої вистачає на 420 км ходу, коштує 42 900 доларів. Ціна на дорожчу, повнопривідну модель Tesla (до 500 км, розгін до 100 км/год – за 3,5 сек.), коштуватиме 70 тисяч доларів.
У салоні Polestar 2 встановлено 11-дюймовий тачскрін з інформаційно-розважальною системою на основі Android. Електрокар глибоко інтегрований з платформою Google: пасажирам відкриті додатки, такі як «Карти», «Музика» в Google Play або «Асистент», причому діставати смартфон їм не потрібно. А у водія є доступ до функцій автомобіля: Android Auto дозволяє керувати, наприклад, налаштуванням клімат-контролю, а також отримувати повідомлення про діагностику.
Попередні замовлення на новинку вже відкриті. Серійне виробництво почнеться в наступному році на фабриці в Китаї – там розташований головний офіс Geely, материнської компанії Volvo. Продаватися Polestar 2 буде в Китаї, США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Швеції та Бельгії
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»