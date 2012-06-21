Важливий крок з імплементації дорожньої карти розвитку виноградарства й виноробства, підтримки національних виробників, боротьби з фальсифікатом та підвищення якості продукції здійснив уряд на черговому засіданні. Рішення Кабінету Міністрів урегульовує питання мінімальних роздрібних цін на окремі види виноробної продукції і гармонізації їх опису із Податковим кодексом.
«Важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії та забезпечити споживача якісними українськими продуктами виноробства. Тож виграють усі: наші винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на сировину, а споживачі — високоякісний, а не фальсифікований продукт», — коментує рішення уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Нині на ринку маніпулюють назвами продукції й цінами. Це коли імпортований напій на основі вина (напій — це продукт нижчої якості, ніж ігристе вино) продається за ціною ігристого вина істотно вищої якості. У такій ситуації українські виробники високоякісних ігристих вин опиняються в неконкурентній ситуації. А українські споживачі, яких введено в оману, купують низькоякісний імпортований напій замість справжнього ігристого вина.
«Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, була загроза закриття українських виноробних заводів. Зростання ж виробництва дасть змогу українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні й створити нові робочі місця, що сприятиме наповненню бюджету й соціальній стабільності», — пояснив урядовець.
Документ усуває маніпулятивні різночитання й урегульовує питання «ціна має дорівнювати якості», повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку. Постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на українські вина ігристі та газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) з 89 до 109 гривень за пляшку 0,7—0,75 літра (+20 гривень), а також гармонізується з Податковим кодексом України опис цих виробів та їх коди згідно з УКТЗЕД. Документ спрямовано на підтримку національних виробників, боротьбу з фальсифікатом, підвищення якості продукції виноградарства й виноробства.