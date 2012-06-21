Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Між Вінницьким національним медичним університетом імені Миколи Пирогова, Подільським регіональним центром онкології та корейською біотехнологічною компанією «WellMarkerBioCo» підписано Меморандум про співпрацю та створення спільного науково-дослідного центру. Сторони домовилися співпрацювати для довгострокового та плідного сприяння дослідженням і розробкам та науковій діяльності з метою поліпшення здоров’я людини та покращення доступу до сучасного медичного обслуговування в Україні, Республіці Кореї та в світі. У Вінниці участь у зустрічі з нагоди церемонії підписання взяли представники делегації «WellMarkerBioCo», керівництво області та міста, науковці і медики.
«Ми живемо в історичний час, і наш шлях чимось подібний до того шляху, який пройшла Республіка Корея, коли саме середовище спонукає швидко рухатися і розвиватися. І коли ми сьогодні говоримо про необхідність створення такого центру, це має принципово важливе значення. Дозвольте запевнити, що ті ініціативи, які беруть свій початок на Вінниччині – приречені на успіх», – зазначив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій.
Корейська біотехнологічна компанія «WellMarkerBioCo» за сприяння Посольства Кореї в Україні провела низку переговорів із провідними науково-медичними закладами нашої країни. За результатами переговорів прийнято рішення про створення спільного науково-дослідного центру на базі ВНМУ із залученням Подільського регіонального центру онкології. Науково-дослідний центр стане унікальним для України, Східної Європи та країн СНД закладом, де буде організовано повний цикл досліджень, що мають на меті створення нових молекул майбутніх ліків для лікування раку. Планується організувати навчання науковців ВНМУ у Республіці Корея, забезпечити трансфер технологій, працевлаштувати майже двадцять місцевих лікарів та науковців лише в перший рік роботи центру.